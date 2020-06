Conquistar o primeiro emprego é um grande desafio para muitos. Já para os jovens é ainda maior devido à falta de experiência. Com o objetivo de oportunizar capacitação e colocação no mercado de trabalho, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi localizada em Toledo no Paraná está com as inscrições abertas para o segundo semestre do Programa de Aprendizagem 2020.

Podem participar do processo seletivo jovens de 18 a 22 anos que residem em Toledo e região. É necessário ensino médio completo. A expectativa da indústria é preencher 90 vagas. O processo seletivo seguirá todas as medidas preventivas à Covid-19 recomendadas pelos órgãos de saúde.

Os jovens aprendizes que forem selecionados iniciam as atividades em agosto deste ano. Eles poderão atuar tanto na Prati-Donaduzzi como também nas demais empresas que integram o Grupo, como Centralpack, NDS e Transportadora.

Oportunidade

Quem já ingressou no Programa anteriormente, valoriza a oportunidade. Júlia Maria Guerra foi uma das candidatas aprovadas no último processo seletivo e atua como jovem aprendiz no setor de Marketing da farmacêutica.

“Está sendo uma grande experiência. Diariamente é um aprendizado diferente e em poucos meses percebi uma grande evolução pessoal e profissional. Pretendo me dedicar cada vez mais para crescer dentro da indústria”, destaca Júlia.

Aperfeiçoamento

Mais do que experiência profissional, os jovens que participam aumentam o conhecimento. Um dos grandes diferenciais do Programa de Aprendizagem é que paralelo à jornada de trabalho os jovens realizam um curso profissionalizante no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

“Um dos pilares do Grupo Prati-Donaduzzi é oportunizar qualificação aos colaboradores. Além de oferecermos o primeiro emprego também oportunizamos aos jovens um curso de qualificação”, afirma o analista de gestão de pessoas da Prati-Donaduzzi, Fernando Francisco do Nascimento.

Valorização

Além da remuneração mensal, os jovens aprendizes contam com diversos benefícios oferecidos pela farmacêutica como: Plano de saúde, seguro de vida, vale-alimentação, biblioteca e refeição na empresa.

De acordo com Nascimento, anualmente a indústria recebe milhares de currículos e se destacam os candidatos que possuem boa comunicação, conhecimento básico de informática, perfil proativo e principalmente vontade de aprender.

“Nós contamos com milhares de colaboradores das mais diversas áreas. A convivência com esses profissionais aliada à experiência diária nos setores fazem com que diversos talentos sejam despertados e descobertos. Por se tratar de um Programa de formação e qualificação, de acordo com o desempenho do aprendiz existe a possibilidade de contratação no final do Programa”, explica.

Como se inscrever?

Os candidatos devem se inscrever até o dia 17 de junho através do site da empresa: www.pratidonaduzzi.com.br, clicando na aba carreira e cadastrando o currículo para o cargo de Jovem Aprendiz 082020. Dúvidas e informações podem ser solicitadas enviando uma mensagem para o WhatsApp do setor de Recrutamento e Seleção através do número: (45) 99961-0022.