Neste domingo, dia 8 de julho a comunidade do Sítio Cercado teve a oportunidade de participar e assistir a Mostra MusicaR Bairro Novo realizada no meio da tarde no Auditório da Rua da Cidadania Bairro Novo. O evento, segundo Luzia Simplicio da Silva, chefe do Núcleo Bairro Novo da Fundação Cultural de Curitiba este evento é uma realização da Fundação Cultural e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura.

Se você tem interesse em participar deste evento, ele estará de volta no dia sete de agosto próximo. Para saber mais detalhes é só entrar em contato com o núcleo. Ele acontece todas as terças e sextas-feiras, com turmas nos horários de 9h às 11:45h e das 14h às 16:45h.

Podem participar crianças e jovens na faixa etária de sete a 17 anos. A participação é gratuita. E mais informações, os interessados encontrar na Rua da Cidadania Bairro Novo.

MusicaR é um programa de Formação Musical nas Ruas da Cidadania, com o objetivo de ofertar iniciação musical para crianças e adolescentes. As atividades desenvolvidas são Musicalização e Flauta Doce, Canto Coral infanto juvenil e Percussão Corporal.

Atenção que as vagas para o segundo semestre já estão abertas. Maiores informações e inscrições também pelo telefone 3289-4988.