A Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito fez mais uma fiscalização de trânsito, na manhã desta terça-feira (14/5), desta vez no bairro Pinheirinho. Foram apreendidos oito carros e oito motos por irregularidades na documentação e débitos, como o licenciamento obrigatório, não pagos.

Um motorista foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos por estar com a numeração do chassi do carro adulterada.

As abordagens foram feitas na Rua Otávio Saldanha Mazza, no bairro Pinheirinho, próximo à trincheira da Linha Verde (BR-476), das 10h às 12h.

A ação conjunta teve a participação de policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e como foco inspecionar veículos adulterados, furtados ou roubados, além das fiscalizações administrativas de rotina.

O trabalho também fez parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para reduzir acidentes de trânsito.

Integração

A Prefeitura desenvolve ações integradas de trânsito com as polícias de forma periódica. Além do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da Polícia Rodoviária Federal, a integração também já levou a ações conjuntas com a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Ao longo dos últimos 12 meses as operações integradas feitas em ruas de Curitiba pela Defesa Social e Trânsito resultaram em mais de 16 mil abordagens, com 5.816 autuações de trânsito: quase um terço do total de abordados.

No mesmo período, foram 2.422 veículos removidos com o serviço de guincho da Prefeitura. Mais de 670 exames etilométricos – para medir embriaguez do motorista – foram realizados.

Guardas municipais e agentes de trânsito deflagram blitz vários dias por semana, em locais e horários alternados, por toda a cidade. Com melhorias de engenharia de trânsito e ações educativas, a fiscalização é um dos três pilares do Programa Vida no Trânsito, do qual Curitiba faz parte. A meta é reduzir em 50% as mortes no trânsito até o ano de 2020.