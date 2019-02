As crianças e adolescentes atendidos pela ONG Minha Vida Mudou agora têm mais espaço e novos kits esportivos para treinarem. Nesta quarta-feira (20/2), o prefeito Rafael Greca assinou um termo de cessão de uso para a ONG do terreno onde funcionava a antiga sede da Associação de Moradores das Moradias Zimbros, na CIC. Com o novo endereço, a organização vai poder ofertar mais projetos para crianças e adolescentes. O kit esportivo fornecido pela Prefeitura é composto com bolas, coletes, apitos, cones, redes e uniformes esportivos.

O terreno fica na Rua Verônica Tribek Moro, 493, na Vila Sandra. Lá serão desenvolvidas as atividades de contraturno do programa Escola + Esporte = 10 (EE10) da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A ONG atendia em outro endereço e com o novo terreno terá mais espaço para desenvolver as atividades.

Atualmente 400 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, são atendidos pela ONG com aulas de futebol, balé, karatê e coral. Segundo Rita de Cássia Dalbello, presidente da ONG Minha Vida Mudou, com a mudança para o novo terreno serão implantados mais 13 projetos de contraturno escolar.

“Cada criança que nós acolhemos é uma mudança de história e da realidade delas. Hoje a Prefeitura nos apoia com os materiais que precisamos. Este espaço vai mudar a realidade das crianças e do bairro em que elas vivem”, disse Rita de Cássia.

O prefeito Rafael Greca destacou o trabalho feito pela ONG. “Temos alegria em poder ceder o uso dessa área para a ONG Minha Vida Mudou. Percebe-se pela educação das meninas e dos piás que o trabalho feito pela ONG é muito bom”, disse Greca. “Esperamos que no novo espaço floresça a obra do bem. Queremos que prospere, avance e multiplique a oportunidade para as crianças”, completou o prefeito.

Cerca de 40 crianças atendidas pela organização acompanharam a solenidade e ao final cantaram para o prefeito. O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein, também lembrou que a ONG recebe apoio da Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura.

“A ONG Minha Vida promove a união da arte, da educação e do esporte no contraturno escolar. Desejamos sucesso e progressos a todos na continuidade dos projetos”, afirmou o secretário.

Também acompanharam a solenidade o vice-prefeito Eduardo Pimentel, a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, o secretário municipal de Planejamento e Administração, Alexandre Jarschel de Oliveira, o administrador regional da CIC, Raphael Keiji, o administrador regional da Matriz, José Dirceu de Matos, e os diretores da Smelj Carlos Pijak Jr (de Esportes) e Thiago Soares (de Incentivo ao Esporte).



Como funciona o programa Escola + Esporte = 10

O Escola + Esporte = 10 (EE10) é uma parceria entre as secretarias da Educação e do Esporte, Lazer e Juventude e tem por objetivo ofertar atividades sistemáticas para crianças e jovens de 6 a 17 anos no contraturno escolar.

As ações são feitas nos Centros de Esporte e Lazer (CELs), Clubes da Gente, Centros da Juventude, Centros de Iniciação ao Esporte – Praças Olímpicas do Cajuru e da CIC, escolas municipais e associações conveniadas, como é o caso da ONG Minha Vida Mudou.

O EE10 trabalha com 26 modalidades esportivas e é o primeiro passo para professores da Smelj identificarem os atletas que podem compor as seleções de desempenho da Prefeitura. Em 2018 o programa atendeu 11.472 crianças e adolescentes em atividades esportivas de contraturno escolar.

Incentivo ao Esporte

Em 2018, a Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura apoiou 11 mil atletas, desde a iniciação esportiva até ao alto rendimento. Entre eles estavam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, técnicos e associações esportivas.