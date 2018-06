Confira alguns locais no centro da capital paranaense que são uma ótima opção de diversão para os apaixonados por futebol

A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, começa amanhã, dia 14 de junho, e vai parar o Planeta. E para os apaixonados por futebol não perderem os lances do mundial e curtirem todos os encantos da competição com a galera, o Pátio Faivre e a Rua 24 horas são ótimas opções para quem trabalha no Centro pois eles fazem parte dos principais pontos de encontro na cidade de Curitiba.

Pátio Faivre

A vila gastronômica vai passar os jogos de destaque da Copa do Mundo e o bacana é que a diversão vem acompanhada de bebida e comida boa a preço justo ao estilo de comida de rua. Vale conferir o cardápio das operações que servem hambúrgueres, pizzas, fish’n’chips, pasteis, shawarma, passando por massas, sopas, sobremesas e, claro, muito chope para acompanhar e animar a torcida.

Localizado na Rua Doutor Faivre, em uma região que até então carecia de boas opções gastronômicas, o Pátio Faivre tem como foco um público descolado, é decorado com o melhor de arte de rua e tem capacidade para receber até 400 pessoas. Durante a Copa do Mundo, TVs estarão disponíveis para o público.

Bávaro

No coração de Curitiba, entre o Centro e o Batel, na praça de alimentação da revitalizada Rua 24 Horas, o Bávaro Chopperia e Hamburgueria irá transmitir os Jogos da Copa do Mundo. A casa oferece diversos estilos de cervejas e chopes, sempre priorizando a cultura cervejeira local. Além disso, possui um cardápio com hambúrgueres, carnes na chapa e porções para dividir com os amigos, ideal para momentos de confraternização e comemoração.

O Bávaro fica dentro da Rua 24 Horas, no centro de Curitiba. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h30. A casa vai transmitir os jogos durante a Copa do Mundo. Mais informações pelo telefone pelo Facebook (www.facebook.com/bavaroblues/) (41) 3078-9777.

James Hill

O James Hill – Sandwich Company, acaba de abrir em Curitiba e tem como proposta oferecer sanduíches artesanais inspirados em clássicos mundiais em um único endereço, com preços acessíveis e receitas irresistíveis. Local perfeito para reunir a torcida durante a Copa do Mundo. Atualmente, a casa oferece cinco deliciosos sanduíches artesanais acompanhados de batatas frita, rústica, nachos ou dadinhos de tapioca.

O James Hill – Sandwich Company está na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número), no Centro de Curitiba. Funciona diariamente das 11h às 20h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook (www.facebook.com/jameshillcuritiba) ou pelo telefone 41 3078 9777.