O jovem empresário Elton Batista de Oliveira é um exemplo de empreendedor que gosta de manter suas raízes. E foi dentro deste aspecto que abriu no ano passado a Oliver Tintas no CIC, mais exatamente na Rua Pedro Gusso, 3584, bem próximo ao terminal. Dedicado ao trabalho, atencioso e conhecendo muito sobre tintas, acessórios e complementos, Elton conta com uma boa clientela, que além da compra também o procuram para orientação visando fazer uma boa pintura e conservação em suas casas.

Vale destacar a explicação sobre a diferença de uma tinta para outra, onde a utilização de um produto errado pode aparecer em menos de um ano, descascando, perdendo cor, ficando manchada ou mesmo saindo ao limpar alguma sujeira da pintura. Resumidamente este produto leva consigo aspectos de rendimento, durabilidade, brilho e resistência ao atrito (limpeza). Existem ainda tintas especiais para calçadas, ultra-laváveis e outros usos mais específicos.

Acreditando no bairro, o empresário procura sempre oferecer o melhor preço e qualidade, ofertando a tinta certa para cada tipo de aplicação. Ao mesmo tempo está buscando a cada dia a ampliação e diversificar de seu estoque de tintas e acessórios, partindo para novos produtos visando levar um atendimento cada vez mais completo à sua clientela. E para confirmar esta afirmação está mantendo o preço do galão DACAR, por apenas R$ 32,90, até o Natal.

Conheça você também a qualidade dos produtos e do atendimento da Oliver Z.

Serviço:

Rua Pedro Gusso, 3584. Uma quadra do terminal CIC

• Tintas e complementos para pintura imobiliária

• Escadas

• Quartzolit

• Argamassa interna e externa

• Piso e sobre piso

• Porcelanato

• Rejuntes

• Cimento