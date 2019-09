A oficina parte da leitura e análise de textos literários, para despertar reflexões a respeito da vida, da compreensão do EU e da necessidade do NÓS. Como fechamento, os participantes metaforicamente entrelaçam suas vivências, experiências, gostos e desejos em uma Mandala* de Lã, formando uma grande teia de um texto-tecido que nos revela.

A Mandala Ojo de Dios é um artesanato têxtil originário da cultura indígena Huichol (México), em que as cores e as formas levam ao natural encontro com o nosso ser.

Data: 12 de setembro

Horário: 19h30

Duração: 2 horas

Classificação: livre

Valor: gratuito

Local: Centro Cultural Sistema Fiep (Black Box) – Unidade Dr.Celso Charuri

Endereço: Rua Paula Gomes, 270