A Oficina de Improvisação Teatral, ministrada por Edran Mariano do Grupo Antropofocus na Regional do Bairro Novo, projeto aprovado no Edital 039/2017- Mecenato

Subsidiado da Lei de Incentivo a Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal. Veio para estimular os moradores do Bairro no campo da cultura. “Estou saindo daqui muito diferente de como entrei” as aulas são ótimas e eu aprendi muita coisa, disse-me, uma das alunas do curso a Poetisa Rita Delamari, que participou com a sua filha Rafaela. Estas oficinas deveriam existir com mais frequência são excelentes, concluiu… Supervisionada pela gestora da FCC, do Núcleo Bairro Novo Luzia Simplício, a Oficina teve a duração de três dias 18,20 e 21/07 às 19 horas. Que deixou vontade de quero mais, disse os alunos que além de aprenderem improvisar pequenas cenas, ainda se divertiram bastante.

Texto: Jornalista Otávio Mariano.