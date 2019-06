A Cia dos Ventos é uma Companhia de Teatro de Bonecos que objetiva realizar pesquisas cênicas e técnicas sobre a Arte do Boneco.

Durante os seus 25 anos de existência já produziu projetos significativos no segmento do Teatro de Bonecos no Paraná. Durante o mês de julho, a Cia dos Ventos vai realizar uma ocupação do Auditório Antônio Carlos Kraide Portão Cultural para o desenvolvimento do projeto Bonecos Criativos.

O projeto acontecerá do dia 02 à 30 de julho, sempre de 3 ª à domingo, com a realização de Espetáculos, Oficinas, Palestras, Exposição, Working Process Kamishibai e a Feira de Bonecos.

OFICINA DE CONFECÇÃO DE BONECOS EM CARDBOARD

Oficina de Confecção de Bonecos Gigantes em Cardboard, destinada ao repasse da técnica de confecção de bonecos gigantes tendo como material de consumo principal, o cardboard. (Boneco de 3 metros de altura com cabeça, corpo, mãos e pés e figurino confeccionados em papelão).

Aulas dias 02 03 09 10 23 24 e 30 de julho de 2019

Horário 19 as 21 hs

Idade mínima de 16 anos

Oficina Gratuita

OFICINA DE MÁSCARAS

Oficina de Confecção de Máscaras, onde serão repassadas técnicas diferentes de confecção. Cada semana uma técnica diferente. As Máscaras terão o papelão e o papel como materiais básicos de confecção.

Aulas dias: 02, 09, 23, 30 de julho de 2019

Horário: 16 às 18hs

Idade mínima: 16anos

Oficina Gratuita

Disponibilização de 20 vagas

OFICINA DE BONECOS DE PAPEL

Oficina de Bonecos de Papel onde serão repassadas técnicas de bonecos de luva, toy theater, manipulação direta e Kamishibai tendo o papel e o papelão como matérias principais de confecção e suas possibilidades cênicas Cada semana uma técnica.

Aulas dias 02 09 23 30 de julho de 2019

Horário 14 às 16 hs

Idade mínima 16 anos

Oficina Gratuita

Disponibilização de 20 vagas

OFICINA DE TEATRO DE SOMBRAS

Oficina de teatro de Sombras onde os alunos serão introduzidos à magia desse segmento teatral, através de noções teóricas, confecção de recortes, manipulação e exploração cênica do corpo/sombra física. Oficina para iniciantes.

Aulas dias: 03, 10, 24 de julho de 2019

Horário: 14 às 16hs

Idade mínima: 16anos

Oficina gratuita

Disponibilização de 20 vagas

OFICINA DE MANIPULAÇÃO DE BONECOS

Oficina de Manipulação de Bonecos que vai repassar técnicas de manipulação de bonecos de luva, vara, manipulação direta e marionete A construção da personagem e ação cênica do boneco.

Aulas dias 04 11 25 de julho de 2019

Horário 14 às 16 hs

Idade mínima 16 anos

Oficina Gratuita

Disponibilização de 20 vagas

EXPOSIÇÃO DE BONECOS

Exposição de Bonecos composta de bonecos confeccionados por Bonequeiros de Curitiba e Região Metropolitana.

Serão expostos 20 Bonecos de variadas técnicas

A exposição ficará aberta ao público do dia 02 ao dia 30 de julho de 2019 de terça feira à domingo das 14 às 17 horas. Visitação gratuita.

FEIRA DE BONECOS

Feira de Bonecos, que colocará à venda, a produção de bonequeiros de Curitiba e Região Metropolitana.

A Feira acontecerá aos sábados e domingos de julho, das 14 às 18 horas.