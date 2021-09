16,5 mil pessoas participaram do ‘Fala Curitiba’ e escolheram as prioridades das regionais na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022.

A Prefeitura de Curitiba publicou o resultado da consulta pública do “Fala Paraná” com as obras e serviços escolhidos pela população para integrarem a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022.

De acordo com o relato, 16,5 mil pessoas participaram da consulta e elegeram dez prioridades para cada uma das dez regionais da cidade.

Prioridades eleitas para os bairros da região

Bairro Novo

Câmeras para ruas e espaços públicos;

Construção da Unidade de Saúde Umbará;

Profissionais de saúde em número suficiente para atendimento à população;

Pista de caminhada ligando as margens da Rua Silvio Corazza, Rua Antônio José Bonato e Rua Alexandro Glenski;

Carros e motos para Guarda Municipal;

Quadra de grama sintética, quadra de vôlei, balança e um giratório para crianças na Praça Levi Mares Cavalim de Souza;

Mais efetivo de guardas municipais nas ruas e praças;

Binário na Izaac Ferreira Da Cruz, incluindo calçada para pedestres;

Novas unidades de CMEIs;

Revitalização do parque linear do Xapinhal.

CIC

Profissionais de saúde em número suficiente para atendimento à população;

Cursos e assistência social para adolescentes;

Instalação de câmeras de segurança próximo às escolas;

Fortalecer o atendimento e acompanhamento social à famílias em vulnerabilidade;

Módulos móveis da Guarda Municipal;

Contratação de guardas municipais;

Mais atividades culturais para crianças;

Limpeza do Rio Barigui;

Revitalizar o Rio Barigui;

Novas unidades de hortas comunitárias.

Pinheirinho

Entrada gratuita para o Sacolão do terminal do Pinheirinho;

Melhorar a iluminação pública nos bairros;

Profissionais de saúde em número suficiente para atendimento à população;

Instalação de câmeras de monitoramento;

Aprimorar o atendimento voltado para pessoa em situação de rua;

Cursos para adolescentes como dança, ballet, música contemporânea, aulas de teatro;

Reciclagem Rua Marechal Rondon;

Arborização das ruas;

Feira gastronômica na Rua da Cidadania do Pinheirinho;

Reciclagem Rua Jaime Rodrigues da Rocha.

Escolha

A lista de 100 obras, intervenções e serviços eleita partiu de uma primeira votação, que elencou 300 prioridades para toda a cidade.

Segundo a prefeitura, elas fizeram parte das milhares de sugestões feitas por 22,6 mil curitibanos que participaram das etapas anteriores.