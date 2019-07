No último sábado, dia 27 de Julho, na sede da AECIC foi realizada a Reunião Festiva de comemoração dos 40 anos e Posse do Novo Conselho Diretor do Rotary CIC. Assume a direção do clube a Sra Maria Izabel de Paula (Mabel), primeira mulher a ocupar este cargo no tradicional clube curitibano.

Além de convidados e associados, participaram do evento como convidados especiais: Dr. Paulino Kotaka médio epidemiologista que foi trabalhou com Albert Sabin na implantação da campanha contra poliomelite no Brasil.

Estarão ao lado de Mabel nesta gestão: Vice presidente – Alaides de Oliveira: Secretaria – Francisca Alcantara; Tesoureiro – Ignacio Javier; Protocolo – Julio Canestraro; Fundação rotaria – Paulo Zanardi e Instrutor do clube – Sergio Levy.

Parabéns a nova diretoria.