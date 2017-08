O ser humano está constantemente tomando decisões e resolvendo problemas na sua vida. O nosso cérebro está sempre sendo usado e ele precisa achar alternativas para poupar esforço. É por isso que existem os gatilhos mentais.

Você já parou para pensar na quantidade de informação que processamos e geramos por dia? Ou quantas decisões precisamos tomar a cada minuto? Ler esse post é uma decisão (muito boa por sinal), andar é uma decisão, comer é uma decisão, enfim, tudo tem que passar pelo seu cérebro para ele dar o start.

Algumas das nossas atitudes não precisam de uma reafirmação do cérebro. Por exemplo, você não precisa continuar decidindo a leitura desse texto, você já está fazendo isso de forma automática. A mesma coisa acontece quando andamos. Você toma conscientemente a decisão de andar e depois, a parte inconsciente do cérebro assume, e você caminha sem precisar decidir cada passo que você vai dar. O cérebro precisa economizar ‘bateria’ para decisões mais importantes e que requerem mais esforço, como por exemplo, a compra de um carro.

Para fazer essa filtragem, o nosso sistema nervoso possui esses gatilhos mentais: estímulos e motivações para a realização automática de determinadas ações e que são ótimas para usar no marketing para você aumentar as vendas.

Principais gatilhos mentais:

Escassez

Para o cérebro, se algo é mais escasso ele tem mais valor. O cérebro deduz que, por ser mais difícil de conseguir, o produto ou serviço é mais especial.

No marketing, observamos muito isso na Amazon, por exemplo. Eles colocam ‘somente 1 no estoque’ para a pessoa comprar porque é o último produto e ela não quer perdê-lo. Você pode usar na sua estratégia termos como: produto com estoque limitado, é o último, só 50 vagas, apenas 100 unidade e assim por diante. São esses objetos de desejo que as pessoas normalmente pagam mais, porque elas veem um valor agregado maior e estão dispostas a tudo para obtê-lo. É importante que os empreendedores não abusem desse gatilho, caso contrário, ele terá um efeito inverso.

Urgência

O gatilho da urgência é um pouco parecido com o da escassez no sentido de conseguir algo que possivelmente irá acabar a qualquer momento. No caso da urgência, há um prazo para a aquisição do produto ou serviço, e você precisa agir rápido para conseguir o que quer. Ainda utilizando a Amazon como nosso exemplo, observe que eles colocam um tempo para a compra dos produtos com aquele preço:

