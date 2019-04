É com muito prazer que começo a assinar a coluna “Investimentos & Questionamentos” no Jornal Gazeta do Bairro (obrigado pela oportunidade Sr. Humberto!), com a intenção de trocar ideias sobre esse tema tão cheio de mistérios. Então, vem nessa comigo!

Nada melhor do que iniciar pelo que há de mais importante num investimento, que é conhecer o próprio Perfil de Investidor. Já ouviu falar dele?

Também chamado de suitability, o Perfil de Investidor é um questionário que revela, com base nas suas respostas, qual é o seu “biotipo” de investimentos. Ao fim, normalmente há 3 resultados – conservador, moderado ou arrojado – e cada um deles mostrando as aplicações mais recomendadas. Você pode fazer ele no seu Banco, Corretora ou em alguns sites sobre o assunto.

Mas e porque isso é tão importante? Porque o universo dos investimentos tem tantas informações, que no início é mais fácil se confundir do que se decidir. Veja quantas aplicações você conhece ao lado: Poupança, Tesouro Direto, CDB, LCA, Letra de Câmbio, Fundos Imobiliários, Ações, Opções, COE…ufa! e por aí vai. Muita coisa para analisar, não? E aqui cabe um lembrete importante: não existe investimento perfeito, cada um tem suas vantagens e desvantagens, o que existe é investimento que serve ou não aos seus objetivos. E o que o Perfil de Investidor pode fazer por você? Ser a mão amiga que te ajuda a enxergar luz na escuridão!

E aí, já conhece o seu Perfil de Investidor? As suas aplicações estão de acordo com ele? Ou será que você está correndo algum risco desnecessário com investimentos que não conhece direito?

Que a prosperidade sempre o acompanhe, sucesso!