A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade.

Relação entre medo e ansiedade

A ansiedade é algo muito próximo da preocupação. E preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Todos esses componentes são necessários para a nossa evolução e sobrevivência; o que não pode ocorrer é um exagero de qualquer um deles.

O tempo prolongado de ansiedade (a chamada ansiedade crônica) aumenta o nível de tensão e o estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico ou até mesmo irreal. Sintomas de Ansiedade

A ansiedade e seus transtornos podem causar sintomas tanto mentais quanto físicos, que atrapalham o dia a dia de diversas formas. Veja abaixo quais são os principais:

Sintomas psicológicos da ansiedade:



• Constante tensão ou nervosismo

• Sensação de que algo ruim vai acontecer

• Problemas de concentração

• Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão

• Preocupação exagerada em comparação com a realidade

• Problemas para dormir

• Irritabilidade

• Agitação dos braços e pernas.

Sintomas físicos da ansiedade:



• Dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração

• Respiração ofegante ou falta de ar

• Aumento do suor

• Tremores nas mãos ou outras partes do corpo

• Sensação de fraqueza ou cansaço

• Boca seca

• Mãos e pés frios ou suados

• Náusea

• Tensão muscular

• Dor de barriga ou diarreia

