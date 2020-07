Trata-se de um projeto literário organizado pelo autor Demetrio Alexandre Guimarães, que escreverá um novo romance de super-heróis, inspirado em histórias da Marvel e da DC Comics, mas com personagens brasileiros.

O autor já tem sete romances do universo Liga Rudamonica, que estão disponibilizados gratuitamente, na íntegra, para quem quiser ler em PDF. Os livros também podem ser encontrados nas versões impressa, PDF, ou Kindle (para aqueles que preferirem), nos sites do Clube de autores e da Amazon.

O projeto, intitulado Liga Rudamonica 2, será um encontro de universos entre os personagens da Liga Rudamonica com personagens de outros universos de outros nove criadores.



O lançamento da obra está prevista para novembro de 2021, e uma divulgação mais completa sobre os detalhes, será feita pouco a pouco, nas redes sociais do autor e também nos sites que estiverem de olho nesse trabalho.