Terminal recebeu o navio Kota Pusaka, um dos maiores a operar em águas brasileiras

Um dos maiores navios de contêineres, em capacidade, atracou no Porto Itapoá na manhã desta terça-feira (3). O navio Kota Pusaka, do armador PIL, tem capacidade para armazenar até 12 mil TEUs e é um dos maiores a operar em águas brasileiras.

Com 330 metros de comprimento, e 48,2 de largura, a embarcação que possui bandeira de Hong Kong operou por cerca de 8 horas no Terminal, movimentando mais de 1500 contêineres, sendo 1000 apenas de importação.

Baía da Babitonga é o estuário dos grandes navios

O maior navio a atracar no Porto Itapoá foi o Hyundai Loyalty, com 340 metros de comprimento e 45 de largura, com capacidade de armazenamento de 8.600 TEUs. Desde então, a presença das grandes embarcações é comum no Porto Itapoá. As embarcações acima de 300 metros de comprimento já correspondem a mais de 50% da operação do Terminal, incluindo operações e manobras simultâneas no canal de acesso para essas embarcações.