No dia em que escrevo esta coluna, o Ibovespa – principal índice da Bolsa de Valores – fechou pela primeira vez na história acima dos 100.000 pontos. Tá bom, mas o que isto significa? E como posso ganhar dinheiro com isso?

Respondendo à primeira pergunta: quer dizer que, desde que o índice foi criado lá na década de 60, a médias das ações de empresas brasileiras nunca esteve tão alta. De lá para cá, muitas ações deram lucros impressionantes, acima de 1000% no período, mas também muitas outras deram grandes prejuízos, e algumas até acabaram com praticamente todo o dinheiro do investidor. É assim que funciona: altos e baixos, sem certezas, apenas probabilidades.

Agora, a segunda resposta: você pode ganhar dinheiro de várias formas operando no mercado de ações. Tem gente que guarda um pouco do salário à cada mês e investe em ações, pensando em resgatar o dinheiro daqui 5, 10, 20 ou mais anos. Outros, fazem a compra e venda de forma especulativa, enquanto tocam sua vida com um trabalho fixo e assim geram uma renda mensal extra. E alguns poucos vivem somente da Bolsa, trabalhando das 09:00 às 18:00 na frente do computador, vendo gráficos, notícias e realizando especulação. Ah, claro: tem gente que faz tudo isso, mas no fim da história perde dinheiro (spoiler: este será o tema da próxima coluna!).

E você, consegue se imaginar investindo em ações? Prefere ser sócio de grandes empresas e ficar com elas durante muitos anos, ou apenas especular? Acredita que os investimentos em renda variável podem te ajudar numa aposentadoria mais tranquila?

Que a prosperidade sempre o acompanhe, sucesso!

Operador de Mercado Financeiro, Instrutor de Treinamentos, e um apaixonado pelo poder que a Educação e Conhecimento tem para transformar a vida das pessoas!

Se deseja aprender mais sobre Finanças Pessoais, Investimentos, Bolsa de Valores e Operações, faça um contato e tenha um treinador à sua disposição – Everest Treinamento e Desenvolvimento.

41 99696.4807

[email protected]