No próximo dia 17, segunda-feira, a Caixa Econômica Federal realiza um segundo leilão para vender 40 imóveis no Paraná recebidos em garantia de alienação fiduciária por contratos inadimplentes. O pregão será comandado pelo leiloeiro Helcio Kronberg a partir das 14h e oferece terrenos, casas e apartamentos.

Segundo o leiloeiro Helcio Kronberg, é importante lembrar que diferentemente do primeiro leilão destes lotes, que ocorreu no dia 3, dessa vez os imóveis serão vendidos pelo valor da dívida e não mais pelo valor de avaliação dos bens. “Nessa segunda tentativa os imóveis são ofertados pelo valor da dívida, que geralmente é maior do que o valor de avaliação. Ainda assim, os preços estão abaixo do valor de mercado”, esclarece.

O imóvel com valor mais em conta é um sobrado de 169,85 m² no bairro Pilarzinho, em Curitiba, com lance inicial de R$ 412.522 mil. Outro destaque é um terreno de 777,7 m² em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, com lance inicial de R$ 655.441 mil.

O bem com valor mais alto é um terreno de 481 m² em Chopinzinho, com lance inicial de R$ 1.614.278 milhão. Outro destaque é uma casa em Pinhais, com 77,6 m² de área privativa e lance inicial de R$ 1.597.335 milhão.

Segundo o edital da Caixa, alguns imóveis da lista podem ser pagos com o FGTS do arrematante, que também poderá utilizar um financiamento do próprio banco. Para as duas escolhas, o arrematante deve ir a qualquer agência da Caixa ou parceiro.

A relação completa de bens e todos os valores podem ser consultados aqui.

Para participar online, os interessados devem se cadastrar no site Kronberg Leilões (www.hkleiloes.com.br) e seguir o passo a passo indicado. Depois de habilitado, basta acessar a plataforma online e entrar no leilão desejado.

Quem quiser participar pessoalmente deverá comparecer ao auditório principal do Champagnat Office & Residence, na Rua Padre Anchieta, 2540 – 4º andar. Os interessados devem chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência.