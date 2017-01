No último dia 24 de janeiro foi realizada a passagem oficial de Comando do 13º BPM.

Deixando sua marca, com um trabalho exemplar, e sendo destacado por isto, o Ten.-Cel. QOPM Carlos Eduardo Rodrigues Assunção passou o Comando ao Ten.-Cel. QOPM Bruno Soares da Silva, em concorrida solenidade.

Prestigiaram a solenidade o Coronel Arildo Luís Dias, Subcomandante Geral da PMPR, respondendo pelo Comando Geral da PMPR, O Coronel Péricles de Matos, Comandante do 1º CRPM, o Coronel Juceli Simiano Junior, Comandante do Corpo de Bombeiros, diversos Comandantes, Chefes, Diretores e representantes das mais variadas unidades da Policia Militar do Paraná, membros do Poder judiciário, Ministério Público Federal, militares do Exercito, oficiais e praças do 13º BPM e da reserva, além de diversos membros da comunidade representando os Conselhos de Segurança, Associações, outras entidades e amigos da PM.

Num bem elaborado discurso, o Coronel Assunção elogiou seus oficiais e praças. O Coronel Assunção foi transferido para outra função junto ao Comando Geral da Policia Militar.

O Coronel Bruno com 33 anos de serviço na PMPR, exerceu diversas funções e agora tem a responsabilidade de comandar o 13º Batalhão de Policia Militar.