Uma nova, ampla e moderna opção de compra chega à nossa região. É o mais novo investimento do Grupo Casagrande que desde 2018 tem se dedicado ao segmento de Strip Malls.

Uma nova visão comercial, criada para atender demandas locais. É a praticidade dos centros comerciais disponíveis ao público em pontos estratégicos da cidade. Outro detalhe importante é a variedade de produtos, serviços e conveniências disponibilizados para atender o consumidor final. Com mais de 65 anos de experiência na gestão de empresas nos mais diversos segmentos, o Grupo Casagrande conhece bem o Pinheirinho, onde tem suas raízes dentro da capital paranaense. Após transferir seus pioneiros negócios por aqui, volta a investir no potencial da região que mais cresce em Curitiba. O investimento foi realizado numa área de 5.532,94m², totalizando21 lojas das quais 3 ainda estão disponíveis para locação. Com alta visibilidade, ao lado do terminal do Pinheirinho, em meio a grandes comércios da região, a Izzy Malls oferece um amplo estacionamento e muita segurança, fatores do projeto que atendem ao público e também aos investidores da região.

FIM DE ANO IZZY MALLS

Inicia-se a programação de final de ano com o Natal de Luz no dia 12 de novembro, com a presença do Papai Noel nos finais de semana. A partir de26/11 (promoção validade 12/11/21 a 06/01/22)Sexta das 17:00 às 19:00;Sábado das 16:00 às19:00; Domingos 11:00às 13:00.