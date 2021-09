Grandes operações devem abrir as portas nos próximos meses, no Shopping Estação

O setor de shoppings já mostra significativa recuperação em decorrência do avanço da vacinação. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê que as vendas do setor totalizarão R$204 bilhões em 2021, um crescimento de 58,3% em relação a 2020. No Shopping Estação, operações de diferentes segmentos serão inauguradas nos próximos meses.

Já está confirmada a abertura do ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia, conveniado com a FGV, reconhecida escola de negócios no Brasil. O grupo A Página, que tem mais de 22 anos de mercado, também abrirá uma nova livraria no local.

Inédita em Curitiba, em breve chegará ao Shopping Estação, a V1, uma plataforma de mobilidade urbana com o propósito de simplificar a vida. Ofertam serviços de deslocamento pela cidade, aluguel e ainda assinatura de carros.

Empreendimentos gastronômicos não poderiam faltar nessa lista, também está prevista a chegada do Q Café com delícias matinais, salgados, lanches e doces; e ainda o Dóffee Donuts & Coffee, que já é uma das franquias mais queridas dos curitibanos.

“A vacinação está avançando e percebemos que o ambiente de negócios só melhora, há uma certa estabilidade e também crescente demanda dos clientes”, explica Ronaldo Padilha, superintendente do Shopping Estação. Desde janeiro de 2021, já foram inauguradas diversas lojas, como Beagle, Zare Jeans, Óticas Chillibeans, Inovathi, Emotion, Esalflores, Smart Case e Cololido.

Mais informações no site https://www.shoppingestacao.com.br/