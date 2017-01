Com as expectativas renovadas, ingressamos em 2017 com os olhos voltados para frente, na esperança de melhorias. Isto não acontece por acaso. Vem com um certo assentamento na emporcalhada política nacional e em especial, como resultado da luta de cada um de nós na busca da sustentação de nossas atividades.

Na verdade, pouco mudou além da disposição em retornar ao trabalho onde cada um de nós tem obrigação de fazer a sua parte.

Outro aspecto importante é voltarmos os olhos para as proximidades, para a comunidade que nos cerca e onde na verdade vivemos nosso dia a dia. Neste sentido, cada empresário, cada cidadão, deve se concentrar em ações comunitárias visando sua relação com os clientes, em sua maioria, com os próprios vizinhos.

Dentro do slogan da Gazeta do Bairro em defesa da comunidade, estamos destacando mais uma ação da ACCR, a Associação do Comércio do Capão Raso que lança agora em fevereiro a campanha “Comprar aqui vale a pena”. Veja cartaz nas empresas associadas e na contracapa deste jornal.

Uma iniciativa louvável, do amigo Cláudio Turin, visando unir ainda mais o comércio local em busca de resultados sim, mas em especial visando a conquista de melhorias para toda a comunidade, uma vez que desenvolve ações na área de segurança e ampliação das relações comunitárias.

Como é comunitário este trabalho acaba envolvendo empresários e empresas que tem aqui suas raízes, não conseguindo ainda sensibilizar os grandes magazines e redes que se instalam visando apenas explorar o potencial de consumo da região sem nenhum retorno para a comunidade. Neste sentido o leitor deve ficar atento prestigiando o comércio e serviços originários do seu bairro.

Atitudes como esta, unem a sociedade, ampliando a própria dinâmica do comércio, maximizando resultados para o conjunto engajado nestas atividades e promoções comunitárias. Ações que se somam ao exemplo do 13º BPM que aprimorou sua ação na região sob o comando do Cel. Assunção.