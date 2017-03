Iniciando suas atividades na Vila Santo Antonio no Pinheirinho, neste mês de março, a MG Stilus chega com muita novidade. A loja é resultado da iniciativa da líder comunitária Noeli da Costa e da família na expectativa de levar mais uma opção de consumo para os moradores da região.

Ficando o atendimento sob a responsabilidade de seu filho Ghilherme Kosloske e da namorada Maiara Saldanha, a loja tem como foco principal a comercialização de calças jeans e modinha em geral, mas leva sua linha para todas as idades, inclusive para a linha infantil.

Ao fazer este investimento Noeli procura uma nova opção de trabalho, ao mesmo tempo em que busca o envolvimento da família no projeto que foi muito bem estudado.

Não perca esta oportunidade de conhecer o novo estabelecimento que está atendendo de segunda a sábado das 9h às 18h30 na Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração, 1460 na Vila Santo Antonio, no Pinheirinho. Mais informações pelos telefones 3564-3144. Pode procurar também pelo Facebook para ver mais detalhes da loja.