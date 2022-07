No último dia nove aconteceu a posse conjunta entre os clubes Rotary e Rotaract Sítio Cercado.

Posse do conselho diretor e empossamento de dois novos rotaractianos.

Noite de festiva, com presença de clubes amigos, comunidade e familiares.

Todos estamos de braços abertos esperando um novo ano Rotarario cheio de boas energias pra trabalhar em prol da comunidade.

Gestão 2022/2023 – que ficou assim composta:

Presidente: José Fabrício Fagundes

Secretária: Cristiana Davi

Tesoureiro: Mauro Palú

Protocolo e Fundação Rotaria: Maria José Martins Ferreira

Imagem pública: Thaysa Lamb

DQA: Lucas Batista

Conselheiro de intercâmbio: Marcelo Possani

Projetos Humanitários: Adriano Davi

Conselheiro do Clube: Arivaldir Gaspar

CHAIR: Vinicius Ramon de Mello

Diretoria Rotaract

Samuel Queiroz – Presidente & DQA

Nayane Veiga – Secretaria

Mayara Veiga – Tesoureira

Robertha Zanuto – Vice Tesoureira & Diretora de Finanças

Artur Possani – Protocolo & Fundação Rotária

Kauana Rocha – Diretora de Imagem Pública

Henrique Armstrong – Diretor de Projetos

Thainara Damasceno – Vice Diretora de Projetos

Pedro Antônio – Serviços internacionais

Novos associados: Felipe Falcão e Liliane Nizer.

Aproveitando, lembramos que no próximo sábado dia 30/07 a partir das 14 horas vai ser realizada a festa julina mais divertida do bairro!

Iniciativa conjunta dos clubes Rotary e Rotaract Sítio Cercado.