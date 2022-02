Ao apresentarmos a diretoria do Sindaruc (Sindicato dos Atacadistas em Centrais de Abastecimento do Estado do Paraná), eleita em dezembro, ao mesmo tempo aproveitamos para levar uma mensagem do presidente Paulo Salesbram.

Uma bela mensagem feita com muita profundidade e carinho, direcionada aos demais empresários, parceiros e comunidade. Leia com atenção:

“Feliz por iniciar um novo ano, repleto de desafios e com toda a certeza de muitas realizações. Esses são sentimentos que norteiam a vida da maioria das pessoas, inclusive a minha. Precisamos ter muitas habilidades para enfrentar os desafios que se apresentam diariamente em nossas vidas. Habilidades como coragem, sabedoria, discernimento e principalmente paciência.

Saber esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam é, sem dúvida alguma, um dos maiores exercícios que a vida nos impõe.

A paciência é uma virtude importantíssima para se chegar onde se deseja, com ela o tempo nos apresenta a perseverança e a convicção de que ao fazer aquilo que se ama, a gente consegue chegar à plenitude dos nossos afazeres.

Em 2022 assumimos, junto ao grande time de empresários atacadistas da Ceasa, um desafio ainda maior, representar uma cadeia gigantesca de abastecimento de frutas, verduras, legumes e muito mais.

O nosso Sindaruc tem uma missão enorme de organizar, promover e defender todos os empresários desse setor. Pessoas que trabalham para viabilizar este abastecimento com qualidade. Produtos vindos das lavouras espalhadas por todo o Brasil e diversos países passando aqui pra depois chegar à mesa de milhares de paranaenses, pelas inúmeras redes de supermercados, verdureiras, restaurantes e feiras livres espalhadas pelas diversas regiões do nosso estado.

Infelizmente tivemos perdas irreparáveis em 2021, um ano dificílimo em todas as circunstâncias. Também grandes amigos que nos deixaram de maneira tão prematura e que até hoje nos causam comoção e muita saudade.

É por eles e por tantos outros que, todos os dias, levantamos de madrugada para sustentar o valor deste trabalho de levar alimentos seguros e sustentáveis para a mesa do consumidor. Permaneceremos sempre firmes e fortes em nossa causa, lembrando sempre, do grande legado que esses amigos nos deixaram.

Por fim, quero agradecer imensamente a todos aqueles que nos confiaram mais uma vez essa missão e, tenham certeza absoluta, a nova diretoria do Sindaruc mantém seu decidido empenho com intensidade na defesa e sustentação do trabalho dos laboriosos colegas permissionários da CEASA Paraná.

Um abraço enorme a todos, que Deus abençoe abundantemente a cada um dos senhores e de suas famílias.