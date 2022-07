Esta academia que está sendo instalada no Pinheirinho faz parte de um projeto que atende os bairros Santa Cândida, Alto Boqueirão, Uberaba, Xaxim, CIC, Campo Comprido, Umbará, Cajuru, Portão, Tatuquara, Mossunguê, Sítio Cercado, Atuba, Boa Vista e Santa Felicidade.

As novas academias foram pedidas pelos moradores e facilitam o acesso às atividades que ajudam na melhoria da condição física, qualidade de vida e saúde. Os equipamentos não têm peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento. São indicados para maiores de 12 anos.

“Uma academia aqui é o desejo da maioria dos moradores, porque é prevenção de doenças, mais saúde e alegria para todo mundo”, diz Adriana Bonifácio de Souza, moradora do bairro Pinheirinho é uma das voluntárias da Associação Assistencial a Crianças Carentes com Câncer, Leucemia e Paralisia Cerebral (Acepp), que fica no mesmo terreno onde a nova academia está sendo montada.

“Tomara que seja dia de tempo bom, quero trazer a minha mãe, que tem mais de 100 anos de idade e é ativa, para fazer exercício aqui”, disse a moradora.

Curitiba conta com 250 Academias ao Ar Livre em bairros das dez administrações regionais da cidade. A lista com os endereços pode ser consultada aqui. Já as novas, que estão sendo instaladas ou que ainda terão os trabalhos iniciados nos próximos dias, podem ser conferidas na lista abaixo.

Para Rogério França, chefe de núcleo da Smelj do Pinheirinho: “Esta Academia ao Ar Livre é mais uma importante ação da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, com o apoio da Administração Regional, atendendo pedido da comunidade daquela região. Obrigado ao administrador Bracatinga e toda a sua equipe que tanto faz pelo Pinheirinho”.