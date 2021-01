O Governo do Paraná lamenta a morte do jornalista, radialista e político Algaci Tulio, que faleceu na manhã desta quarta-feira (13), em Curitiba, por complicações causadas pela Covid-19. Algaci tinha 80 anos e foi importante no quadro político na capital paranaense, eleito por vários mandatos como vereador e deputado estadual, além de vice-prefeito de Curitiba por duas ocasiões.

Ele estava internado desde o dia 22 de dezembro e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. De acordo com a família, o corpo será cremado, com cerimônias restritas, como prevê os protocolos municipais de Curitiba.