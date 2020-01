Informamos que foi criado um perfil falso no Instagram com a marca do Condor. Além disso, a notícia de que a rede está dando vales-compra para seguidores é falsa. O Condor salienta que já está tomando todas as medidas necessárias para que o perfil seja suspenso e ressalta que só se comunica por meio das suas páginas oficiais: instagram – @redecondor, facebook – @RedeCondor, twitter – @redecondor e site – https://www.condor.com.br/.