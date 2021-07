A Ceasa perdeu no último dia 10 um de seus mais combativos, ativos e participativos empresários. Vítima de parada cardíaca em face da presença do Corona Vírus, Volni José Vieira, o Vieira, empresário do ramo hortifruti, Diretor Social do Sindaruc, incansável trabalhador de todas as madrugadas da nossa querida Ceasa. Um jovem ativo, com trânsito em todos os setores da sociedade, braço direito do presidente Paulo Salesbram.

Como líder dos permissionários da Ceasa Curitiba, Vieira, allen do sucesso em sua atividade empresarial, vinha se destacando cada vez mais em suas ações em prol dos companheiros associados do sindaruc onde ele se destacou pela sua persistência e capacidade de relacionamento, abrindo muitas portas para defender os interesses do setor horti de Curitiba e do Paraná

Nos deixa intempestivamente, deixa sua família e muitos amigos, parceiros que juntou ao longo de sua jornada.

Tinha muito por fazer ainda o Vieira mas foi chamado mais cedo por esta desgraça que é o coronavírus que tá levando tanta gente que poderia continuar mais tempo ao nosso lado.

Nossos sentimentos a sua família, aos companheiros do Sindaruc e a todos que como nós, sentem a morte deste batalhador.