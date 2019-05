Inaugurado no dia 15 de Maio, o Farol do Saber e Inovação Cecília Meireles, no bairro Sítio Cercado é a segunda unidade da regional a contar com espaço maker para criação de protótipos, com impressora 3D. A primeira oficina de criatividade foi entregue recentemente no Farol Rubem Braga, junto à Escola Municipal Rio Negro. O Cecília fica junto a Escola Municipal Dona Lulu.

Para a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila os faróis estimulam os estudantes a buscarem respostas e soluções para as questões do cotidiano: “Esse projeto coloca Curitiba na vanguarda de todos os processos educativos. O projeto dos novos faróis participou do Desafio Aprendizagem Criativa 2018, promovido pela Fundação Lemann e Massachussetts Institute of Technology (MIT) Media Lab. Foi um dos oito selecionados no país – único na região sul – a integrar o programa de apoio técnico educacional oferecido pela instituição norte-americana”.