Aproveite sua folga ou o fim de semana para visitar o Lago Azul e se deliciar com os pratos servidos no Bistrô

Você já conhece o Parque Lago Azul, no Umbará? E conhece o Bistrô comandado pelo amigo Gerson Guilherme Luckow? Pois bem se não conhece é bom conhecer para saber o que está perdendo.

Além do lazer, tem uma das melhores comidas da região.

Com um belo almoço que pode juntar toda a família você pode passar um dia agradável e bem alimentado.

Este tradicional ponto de lazer e hoje famoso em toda a cidade, em especial depois que a prefeitura assumiu o local garantindo segurança e lazer não apenas nos fins de semana, mas em qualquer dia que você tiver disposição e disponibilidade para um dia tranquilo em ambiente agradável.

O bistrô do parque, na verdade, é a antiga casa de madeira, misto de arquitetura italiana e eslava, que depois de reformada passou a ser uma das principais atrações do local. Aconchegante em meio a muito verde, onde a gente é muito bem atendida pelo responsável pelo local, o umbarense Gerson que está no local desde outubro de 2009, onde iniciou com o serviço de lanches e logo instalou um belo restaurante com serviço de bufê.

“Nos dias úteis, o maior movimento acontece na quinta-feira com o bife à parmegiana e aos sábados, quando é servida aquela feijoada especial. Nos fins de semana, e feriados cerca de mil pessoas visitam o parque e parte desses visitantes experimenta os pratos servidos à la carte”, fala Gerson.

Serviço:

BISTRÔ DO LAGO AZUL

Rua Colomba Merlim, 831 (transversal da Rua Nicola Pellanda – Parque Lago Azul – Umbará. É só seguir as placas na Rua Nicola Pellanda.

Telefone – (41) 3348-6233.

Horário de atendimento do Bistrô

Segunda a sexta feira – abre para almoço, das 11h às 14h; sábados, domingos e feriados – abre das 11h às 19h

Horário de funcionamento do parque

De segunda-feira a domingo, das 7h às 19h