Com apoio do Sebrae/PR, empresa iniciou processo de franquias e já tem unidades em seis municípios do Estado

Nem mesmo a crise fez com que Diego Bombonato, empresário de Medianeira, na região oeste do Estado, pausasse seus planos de crescimento. Dono de uma farmácia de manipulação, ele sempre projetou a expansão dos negócios, mas não tinha estratégias traçadas. Foi quando em julho de 2019, começou a pesquisar as possibilidades de transformar a empresa dele, uma farmácia de manipulação, em uma franqueadora. Aparentemente, a ideia tinha tudo para dar certo, mas ele ainda tinha muitas dúvidas sobre o formato.

“Procurei o Sebrae/PR e fui convidado para participar de três encontros que abordariam o modelo de negócios em questão e, ao final, forneceriam uma análise de franqueabilidade dos participantes. De dez pontos, obtive 8,6 e me animei”, relembra Diego.

O empresário participou da Jornada de Franquias, realizada pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR e, com isso, padronizou processos internos e programou a formatação de uma unidade-piloto, que daria o pontapé inicial para a consolidação do projeto. O que ele não esperava, no entanto, era a pandemia.

“Ajustei tudo na unidade de Medianeira e antes mesmo de concluir a Jornada, recebi contatos de pessoas interessadas em abrir a farmácia em outras cidades. As expectativas eram altas, mas aí veio a pandemia, que atrapalhou nossos planos. Queríamos acelerar os investimentos, mostrar a farmácia para o maior número possível de empreendedores, mas, foi preciso desacelerar”, conta o empresário.

Os planos foram reestruturados: estratégias de marketing foram colocadas na gaveta, viagens foram adiadas e reuniões de prospecção foram canceladas. Mas, mesmo de forma orgânica, ou seja, sem investimentos financeiros, Diego não desistiu. No final de 2020, ele apresentou o projeto de franchising da farmácia ArtVida para potenciais parceiros e conseguiu fechar o contrato para a abertura das duas primeiras unidades franqueadas: uma em Capanema, na fronteira com a Argentina e outra em Toledo, no oeste do Paraná.

A franquia ampliou as fórmulas de medicamentos manipulados, passou a oferecer novos produtos e conquistou o seu espaço.