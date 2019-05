Com os dias mais curtos e frios, o Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, vai fechar mais cedo a partir da próxima terça-feira (21/5). A redução do funcionamento é de apenas meia hora. Nos dias de semana, estará aberto das 9h às 16h30 e aos finais de semana, das 10h às 16h30.

No verão, o atendimento foi estendido até 17h, com permanência permitida até 18h. O horário limite de saída do parque agora é 17h30, quando a maior parte das pessoas já encerrou a sua visita nessa época do ano.

O frio também altera a rotina dos moradores do Zoo de Curitiba. “É nesse momento que começamos a organizar estratégias para suprir as demandas que virão com as temperaturas baixas”, explica o zootecnista e chefe de nutrição do Zoológico, Carlos Frederico Grubhofer.

As mudanças principais acontecem na alimentação, com a premissa básica de trazer alimentos mais calóricos e que auxiliam no processo de aquecimento do organismo. Entram na lista os alimentos energéticos e com mais gordura saudável, como o coco, os grãos e as castanhas, além do enriquecimento das rações.

“A refeição leva em consideração o comportamento natural do animal, fazendo com que ele gaste tempo e desenvolva os seus hábitos naturais”, conta Grubhofer.

Os recintos também ficam ambientalmente mais confortáveis para o clima frio. Camas, mudança de iluminação e aquecimento são algumas das medidas para assegurar que o outono e o inverno sejam tranquilos para os animais do Zoológico.

Botânico

O Jardim Botânico de Curitiba também tem alteração de horário no inverno. O fechamento dos portões da unidade de conservação acontece às 19h30.