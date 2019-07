Há seis meses, quem passava pela esquina da Avenida Henry Ford com as ruas Eloy de Assis Fabris e João de Oliveira Franco, no bairro Fanny, se deparava com um pequeno largo onde a criançada se divertia em um campinho de futebol improvisado.

Desde o fim de junho, no entanto, o local foi transformado pela Prefeitura em uma área de lazer para os moradores da região.

O local, que será inaugurado oficialmente e batizado em agosto, já está aberto para a população e conta com cancha de futebol de areia, academia de ginástica ao ar livre e um parquinho com escorregador.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive, ampliou o largo, que agora vai até a mureta do córrego Henry Ford. A renovação também compreendeu novas calçadas, plantio de gramado e instalação de meio fio e alambrados na quadra e no parquinho. Apenas as duas árvores já exigentes foram mantidas para garantir sombra a quem senta nos bancos da área de estar.

Todo dia

Morador há mais de 20 anos do Fanny, o aposentado George Luiz Cladeston de Mantova, 65 anos, aprovou a renovação do local, em especial a instalação da academia ao ar livre pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). “Os equipamentos são muitos bons e agora quero vir todo dia”, afirmou ele, enquanto se exercitava em um dos aparelhos que usam o peso e a força do próprio corpo para movimentá-los.

De acordo com o administrador regional do Pinheirinho, Reinaldo Boaron, a revitalização do local no Fanny tem como objetivo incentivar aos cidadãos à prática de exercícios físicos. Além de deixar o bairro mais bonito e valorizar a região, a implantação dos equipamentos proporciona melhores condições sanitárias e de segurança aos moradores.

“A Prefeitura busca garantir uma melhor qualidade de vida da população e também propiciar maior convívio da vizinhança”, reforçou Boaron, que é responsável pela regional que abrange os bairros Fanny, Novo Mundo, Capão Raso, Lindoia e Pinheirinho.