Com apenas 5 anos, a pequena Júlia Gude irá receber o título de Miss Universo Curitiba 2017, em uma promoção exclusiva de Leandro Anthony, diretor da agência de modelos Station Models.

Com esse título ela disputará o concurso de Miss Universo Paraná Infantil, que acontecerá no mês de julho, em Curitiba.

Esse é um grande sonho dela, afirma a mãe Vivian D. Friesen, que está sendo acompanhado pela agência onde ela iniciou com um curso e participou de alguns desfiles.

Parabéns a Júlia e a mamãe.