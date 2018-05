Os curitibanos e turistas que forem visitar o Parque Lago Azul, no Umbará, vão encontrar um caminho melhor. Na quinta-feira, dia 03/5, a Prefeitura começou as obras de revitalização da Estrada do Ganchinho.

“Começamos a pavimentação da histórica Estrada do Ganchinho, ligação do Umbará, com o bairro das olarias, que fica às margens do Rio Iguaçu, na fronteira com São José dos Pinhais. Esta estrada tradicional vai servir a todas as famílias”, afirmou o prefeito Rafael Greca, que esteve na sexta-feira (4/5) acompanhando o andamento das obras.

Equipes contratadas pela Prefeitura e fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas trabalham na Estrada do Ganchinho, entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Colomba Merlin, numa extensão de 1.860 metros. O investimento nesta melhoria é de R$ 1,4 milhão.

Ao lado de equipes da Prefeitura e dos vereadores Mauro Bobato e Beto Moraes, o prefeito conversou com moradores, empresários e lideranças da região sobre a importância da revitalização.

Dono de um dos frigoríficos da região, o Frigorífico Sereno, o empresário Gerson Antonio Costa lembra que até abaixo-assinado a comunidade já fez.

“Esta é uma das principais vias da região, por aqui passa a matéria-prima de muitos setores para Curitiba e é ligação com São José dos Pinhais. As melhorias vão dar acesso para as pessoas visitarem mais a nossa região e nossos clientes também”, disse ele, ao destacar o Parque Lago Azul, localizado na Rua Colomba Merlin, bem perto do trecho que está sendo revitalizado. “É um dos mais visitados de Curitiba.”

O mecânico Anderson Prestes do Amaral acredita que o parque terá ainda mais frequentadores. “Além de melhorar a chegada ao parque, que é muito usado pela comunidade, outras pessoas de Curitiba poderão vir até aqui com mais facilidade. Esta rua é um acesso importante. E essa mudança da via também melhora para o comércio da região”, aposta o mecânico.

O vendedor de bebidas Evandro Ricardo Alves diz que do jeito que a rua estava estragava muito a motocicleta que usa para trabalhar. “Judia muito da moto e fica perigoso. Acho bom que seja feita esse tipo de revitalização em todos os bairros. Esta estrada é usada por quem vem do Sítio Cercado, do Pinheirinho, do Umbará”, observou.

A aposentada Lúcia Machado Maranho, que mora na região há mais de 60 anos, diz que para os passageiros da linha de ônibus Ganchinho será muito bom. “Do jeito que estava, a gente sacode muito. Vai ficar mais confortável para quem anda de ônibus e para quem anda de carro”, afirma. A linha Ganchinho transporta mais de 1.100 usuários por dia.

As obras da Estrada do Ganchinho fazem parte do pacote de mais de 250 ruas que a Prefeitura vai revitalizar com recursos de convênios assinados com o Governo do Paraná.