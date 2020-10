Para uma melhor gestão pública no momento da retomada econômica e do controle de uso dos veículos oficiais e redução dos gastos, especialmente de combustíveis, o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, determinou que a pasta passe a utilizar o serviço TaxiGOVPR.

A utilização de veículos oficiais será somente em casos de viagens; policiamento ostensivo; transporte de detentos; resgate de vítimas; entrega de produtos e materiais; fiscalização; controle; inspeção e vigilância, mediante a autorização superior. “A adoção deste serviço faz parte da reestruturação que estamos promovendo na secretaria, para uma gestão mais transparente, como exemplo para as próximas gestões”, ressaltou Leprevost.

O programa TaxiGOVPR servirá como meio de transporte oficial no deslocamento dos servidores em atividades administrativas. A medida foi estabelecida no Estado por meio do decreto 5.822/20, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Conforme o decreto, a utilização de veículos oficiais fica vedada ao deslocamento de agentes públicos para realização de atividades de caráter administrativo, tais como reuniões, encontros, palestras, debates ou treinamentos. O servidor que precisar se deslocar do local de trabalho deve usar o TaxiGOVPR.

ECONOMIA – Mais de 17 mil usuários já estão cadastrados no programa para a utilização do serviço de transporte individual de servidores, empregados e colaboradores do Estado. A estimativa é de que o novo programa gere uma economia de quase R$ 500 mil por mês.

O TaxiGOVPR é um sistema semelhante aos aplicativos de transporte de passageiros e permite mais agilidade na locomoção a serviço da administração pública. O programa pode ser acessado por celular ou computador e está disponível 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.