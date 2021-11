Para que o público tenha uma experiência natalina imersiva, o Natal Condor no Passeio Público terá um piano gigante interativo, que toca as notas musicais ao pisarem nas teclas e reproduz o Jingle do Condor ao seguirem a sequência. A interatividade também estará presente na própria decoração, que vai contar com objetos gigantes para que o público possa ter uma experiência mágica em meio aos enfeites.

Além da decoração, que vai trazer o espírito natalino para dentro do centro de Curitiba, o Passeio Público terá uma programação especial com auto de Natal na Ilha dos Poetas aos finais de semana, um passeio drive-thru pelo Circuito Caminho de Luz, a Casa do Papai e da Mamãe Noel e exibições de filmes e apresentações de concertos no Coreto Digital. Os visitantes também poderão aproveitar para fazer lanches na feirinha gastronômica que estará no local.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, este Natal terá um valor simbólico ainda maior para as pessoas. “A decoração e os espetáculos serão as tônicas para resgatarmos o espírito natalino na população, que estará ainda mais vivo neste período de retomada após vivenciarmos tantos momentos difíceis. Acredito que a esperança e a gratidão serão os mais fortes e ricos sentimentos no coração das pessoas e a magia do Natal será um verdadeiro presente para iniciarmos um novo ciclo”.

O circuito de carro possui vagas limitadas e o agendamento já pode ser feito no site natal.curitiba.pr.gov.br/. Já a programação inicia no dia 21 de novembro e segue até 30 de dezembro. A decoração fica até o dia 9 de janeiro.