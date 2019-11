A terceira edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais começa no dia 22 de novembro e será a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão mais de 130 atrações da Prefeitura e empresas privadas, 15% a mais que no ano passado, entre autos, corais, concertos, exposições de presépios e feiras, que ocorrerão até 23 de dezembro. Já a decoração natalina ficará montada até 6 de janeiro.

A expectativa do município é que a programação de Natal receba 10% a mais de público e que o número de turistas aumente 15% – de 92,2 mil em 2018 para 106 mil neste ano.

Prefeito Rafael Greca com a primeira-dama Margarita Sansone, lança a programação do Natal de Curitiba.

“A cada um real investido pela Prefeitura na programação, estima-se que o retorno dos turistas foi de R$ 37 no comércio e serviços”, afirmou o prefeito Rafael Greca no lançamento da programação, nesta quarta-feira (6/11).

Ao som da canção Anoiteceu, interpretada por personagens do Natal da capital, o prefeito chegou ao evento acompanhado da primeira-dama Margarita Sansone. “A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 foi concebida para espalhar o espírito de paz e de união entre as pessoas, transformando nossa cidade também em uma ótima opção turística para desfrutar das festas de fim de ano”, completou Greca.

Atrativos

Inspirações para renovar esperanças não faltarão no Natal de Curitiba. Cartões-postais da capital, como o Parque Barigui, o Jardim Botânico, a Rua XV de Novembro e o Centro Cívico, vão dividir as atenções de turistas e moradores com 24 árvores de Natal de até 22 metros.

Espetáculos de música, teatro, balé e ópera irão ocupar o Centro Histórico, o Palácio Avenida, a Câmara Municipal, o Paço da Liberdade, a Catedral Metropolitana, a Capela Santa Maria, as Ruas da Cidadania e os parques da cidade.

A Praça Santos Andrade volta a receber a Vila de Natal, com sua roda gigante toda iluminada. E a grande novidade: um carrossel irá encantar crianças e adultos em pleno Passeio Público.

A capital ganhará ainda uma decoração especial, que levará a festividade do Centro para os bairros. Contornos de luz indicarão e valorizarão atrações turísticas e históricas da cidade, como o Palácio Garibaldi e o Belvedere.

Como na edição do ano passado, moradores e turistas poderão conhecer várias atrações da programação embarcando na Linha Natal, que começa no dia 28 de novembro.

Inovação

A capital celebrará o Natal com criatividade e de maneira inovadora, com uma programação descentralizada, uma rede de voluntários e o apoio financeiro de patrocinadores privados que viabilizaram algumas das principais atrações, como Supermercados Condor (carrossel e decoração do Passeio Público), Electrolux (Vila de Natal e roda gigante na Praça Santos Andrade), Volvo (árvores de Natal da Avenida Cândido de Abreu, Asilo São Vicente de Paulo e Memorial de Curitiba), Associação dos Lojistas do ParkShoppingBarigüi (árvore de Natal do Parque Barigui), Samar Iluminação (Casa de Bolachas de Mel do Bosque do Alemão), Servopa (decoração do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Avenida Mário Tourinho) e Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (decoração do Portal de Santa Felicidade).

“Curitiba já se consolidou no roteiro nacional natalino e mostra que uma cidade inteligente, como é a nossa capital, consegue recriar, com parcerias público-privadas, lindos cenários que retratam o caráter lúdico do nascimento de Jesus Cristo”, frisou Greca.

O prefeito destacou ainda o trabalho conjunto do Instituto Municipal de Turismo, da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), responsáveis pela organização dos eventos.

Abertura

A programação natalina começa no dia 22 de novembro, com a Feira Especial da Praça Osório, no Centro, e o primeiro passeio da Maria Fumaça iluminada da concessionária Rumo. Já a abertura oficial será no dia 24 de novembro, com a estreia do Auto de Reis no Passeio Público, que irá mostrar com poesia e música a mensagem do nascimento de Jesus dos três Reis Magos. No mesmo dia, será aberto o carrossel para o público, atração gratuita.

Um dos pontos altos da programação será o Auto de Natal com entrega de brinquedos da campanha Natal Solidário da Fundação de Ação Social (FAS). O evento ocorre no dia 2 de dezembro, na Ópera de Arame. A campanha da FAS vai até 29 de novembro.

Além disso, todas as regionais da Prefeitura terão atrações para a população e visitantes. As Ruas da Cidadania ganharão rosáceas e árvores de luz e estão programados espetáculos diários, com destaque para o auto O Sentido do Natal nas Regionais, que começa a ser encenado no dia 25 de novembro e vai até 10 de dezembro.

O encerramento da programação ocorre no dia 23 de dezembro, com o Oratório de Natal no Parque Tanguá.

Economia

A temporada natalina deverá estimular a economia local em diversos setores, como hotelaria, gastronomia, transporte, prestação de serviços e o comércio em geral.

Levantamento do Instituto Municipal de Turismo aponta que, em 2018, os espetáculos natalinos da cidade reuniram cerca de 615 mil pessoas, o dobro de público em relação a 2017 (300 mil). Do público que acompanhou os eventos, 92,2 mil eram turistas, em 2018, um crescimento de 54% em relação ao ano anterior, quando a capital recebeu cerca de 60 mil pessoas de outras regiões do país e exterior.

O comércio também cresceu. Em 2018, foram movimentados R$ 60,6 milhões na economia local devido à programação de fim de ano, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2017 (R$ 53 milhões).

Presenças

O lançamento do Natal de Curitiba 2019 teve a presença da ex-governadora e presidente da Sociedade Garibaldi, Cida Borghetti; do presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara; do empresário e presidente dos Supermercados Condor, Joanir Zonta; dos secretários municipais Alexandre Jarschel de Oliveira (Administração e de Gestão de Pessoal), Emilio Antonio Trautwein (Esporte, Lazer e Juventude), Luiz Fernando Jamur (Governo), Marilza Dias (Meio Ambiente) e Maria Sílvia Bacila (Educação); da presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; da procuradora-geral do município, Vanessa Volpi; do presidente da Cohab-Curitiba, José Lupion Neto; da presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Cris Alessi; do presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Matschinske; da presidente do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), Dora Pizzatto; do presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro; da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; do presidente do Icac, Marino Galvao Jr; e do assessor de Relações Internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó.

Também participaram o presidente da Câmara Municipal, Sabino Picolo; os vereadores Pier Petruzziello, líder do governo na Câmara Municipal, Julieta Reis, Maria Manfron, Edson do Parolin, Colpani, Serginho do Posto, Geovane Fernandes e Mauro Bobato; a diretora de marketing Brasil da Electrolux, Andreza Santana; a superintendente do ParkShoppingBarigüi, Jacqueline Vieira de Lemos; o presidente da Acisf, Marlus Bertoli; o diretor financeiro adjunto do Sindicombustíveis, Fábio Teixeira; o representante da Servopa, arquiteto Luiz Volpato; o representante da Samar Iluminação, Ivan Martins; e o artista plástico Marcelo Conrado, que doou dois quadros de sua autoria para a Prefeitura durante o evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: https://natal.curitiba.pr.gov.br/.

A programação está sujeita a alterações.