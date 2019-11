A terceira edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais começa no dia 22 de novembro e será a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão mais de 130 atrações da Prefeitura e empresas privadas, 15% a mais que no ano passado, entre autos, corais, concertos, exposições de presépios e feiras, que ocorrerão até 23 de dezembro. Já a decoração natalina ficará montada até 6 de janeiro.

A expectativa do município é que a programação de Natal receba 10% a mais de público e que o número de turistas aumente 15% – de 92,2 mil em 2018 para 106 mil neste ano.



“A cada um real investido pela Prefeitura na programação, estima-se que o retorno dos turistas foi de R$ 37 no comércio e serviços”, afirmou o prefeito Rafael Greca no lançamento da programação.



Atrativos

Inspirações para renovar esperanças não faltarão no Natal de Curitiba. Cartões-postais da capital, como o Parque Barigui, o Jardim Botânico, a Rua XV de Novembro e o Centro Cívico, vão dividir as atenções de turistas e moradores com 24 árvores de Natal de até 22 metros.



Programação terá 130 atrações, a maioria gratuita

Espetáculos de música, teatro, balé e ópera irão ocupar o Centro Histórico, o Palácio Avenida, a Câmara Municipal, o Paço da Liberdade, a Catedral Metropolitana, a Capela Santa Maria, as Ruas da Cidadania e os parques da cidade.

A Praça Santos Andrade volta a receber a Vila de Natal, com sua roda gigante toda iluminada. E a grande novidade: um carrossel irá encantar crianças e adultos.