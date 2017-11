Quem for para o centro da cidade neste final de ano verá uma Rua das Flores bem decorada e preparada para bem receber quem gosta deste clima natalino. Todo o fim de tarde, está sendo marcado com o Papai Noel chegando de automóvel ou como maestro de uma fanfarra leva alegria e esperança neste período festiva da Capital Paranaense.

Denominada como Luz dos Pinhais, o Natal de Curitibano movimenta a cidade com espetáculos, atrações e feiras livres com produtos natalinos. Ofertando produtos variados as praças Osório e Santos Andrade, recebem feiras que ficam abertas todos os dias até 23 de dezembro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 19h.

Ao lado do Papai Noel o prefeito Rafael Greca visitou a feirinha da Praça Osório, garantido que as comemorações de Natal estão voltando para elevar Curitiba como a “capital Brasileira do Natal”. E destacou: “A nossa ideia é que o programa Luz dos Pinhais, o Natal de Curitiba, seja gerador de empregos e de renda. Nós queremos atrair turistas do Paraná, do Brasil e de outros lugares do mundo em benefício da nossa cidade. Nós temos uma grande tradição cultural devido aos vários povos que colonizaram a cidade e essa imigração também ajuda a fazer de Curitiba a mais natalina das capitais do Brasil”.