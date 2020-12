Muito consumidos nas festas de final de ano as frutas devem ter aumento da ordem de 40% e os cortes da carne suína um aumento de no mínimo 26%, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado (DERAL) e o motivo é somente a alta procura.

A previsão da Ceasa é que as castanhas, nozes, uvas e frutas com caroço sofram a maior alta. Outra causa é a estiagem.

A oferta diminuiu, mas a demanda não. Para as proteínas, entre frango, carne suína e bovina, também há expectativa de alta. Alta ligada ao aumento no preço dos insumos.

Com relação à variação dos preços das frutas, consultado pela Gazeta do Bairro, o presidente do Sindaruc Paulo Salesbram lembrou que pode até acontecer alguma variação, mas somente em itens muito específicos como uvas e nozes, mas no geral permanece a variação de preço apenas em função da produtividade ou das variações de tempo.