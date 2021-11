Durante o evento ocorreu uma palestra da psicóloga Vivan Mila Petry Fonseca, uma conversa com a empresária Soraya Paz do Rosário Zaiaz, um testemunho de uma policial feminina que se curou do câncer de mama, além de um depoimento por vídeo da esposa de um policial militar.

O evento contou com a colaboração de diversas pessoas e instituições, entre elas, a empresária Tati Dinnebier, a Unicesumar, as massoterapeutas Neiva e Vânia, da empresária Soraya e Luciane, além de diversos comércios da região do Tatuquara e Umbará, que doaram diversos produtos para a confraternização.

Ao final do evento houve uma brincadeira para a escolha dos prêmios e a degustação de um delicioso coffee break feito pelos policiais militares que trabalham no refeitório, além de algumas doações dos comerciantes.

Curitiba, 29 de outubro de 2021.

Comunicação Social do 13º BPM.