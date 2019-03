O QUE ACONTECE NAS REUNIÕES DE NA?

O que é mais provável que você encontre em uma reunião de NA é um grupo de membros falando abertamente sobre os sucessos e os esforços para viver sem drogas. Os membros muitas vezes partilham sobre enfrentar os desafios da vida normal e como eles têm tentado fazer isso através da prática dos princípios encontrados nos Doze Passos. Membros de NA interagem com frequência, antes e depois das reuniões e, em muitas comunidades, cumprimentam-se uns aos outros com abraços. As reuniões de NA dão aos membros uma oportunidade de criar relacionamentos com outros adictos em recuperação e a desenvolver um senso de comunidade. Esses relacionamentos são fundamentais para ajudar os membros a se sentirem apoiados no seu novo estilo de vida. Reuniões de NA são normalmente conduzidas por um membro que atua como coordenador.

A melhor maneira de descobrir o que acontece em uma reunião é indo a uma em sua região.

Reuniões “abertas” de NA acolhem amigos, familiares e membros da comunidade, enquanto que reuniões “fechadas” são apenas para adictos.

A lista de grupos de NA local ou a Linha de Ajuda normalmente indicam quais reuniões são abertas e quais são fechadas.

O programa de NA baseia-se nos Doze Passos e focaliza na adicção como uma “doença física, mental e espiritual, que afeta todas as áreas de nossas vidas.” Como resultado, a recuperação em NA envolve mais do que simplesmente a abstinência de drogas.