Com a oferta de diversos serviços públicos levados gratuitamente aos moradores da região foi realizado mais um Mutirão da Cidadania no Pinheirinho entre os dias 5 e 7 de Abril, uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná.

Além dos serviços quem esteve no local pode acompanhar a apresentação de diversas atrações musicais, muito entretenimento e a disponibilização de diversos brinquedos para a criançada.

O administrador Regional Pinheirinho, João do Suco destacou o fato de ter “um movimento muito forte em todos os dias e em todos os serviços oferecidos. A população está participando ativamente, o que mostra uma nova visão da gestão pública”.

Como sempre acontece, o serviço de encaminhamento da Carteira de Identidade foi um dos mais procurados, sendo distribuídas 400 senhas para o público no primeiro dia do mutirão, assim como nos demais.

Exames gratuitos na área de saúde foram muito solicitados sendo que a equipe do setor destacou a instalação do aplicativo para celular Saúde Já como destacou Adriana Oczust, da Unidade de Saúde Vila Clarice, no Novo Mundo: “O aplicativo facilita muito a vida de todo mundo”. A equipe também ensinou como baixar o aplicativo.

Sucesso entre os estudantes foi a reprodução do ambiente do Museu de História Natural com uma trilha de folhas, uma fonte de água e animais taxidermizados, da fauna paranaense, distribuídos entre plantas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente distribuiu mudas de árvores e levou também informações sobre a Rede de Proteção Animal.

Foram também disponibilizados atendimento especial para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no Sine Móvel; atendimento para mulheres no Ônibus Lilás; orientação e informações gerais sobre a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab).

Dentre as atrações culturais o destaque para a Banda Lyra, as meninas Ana Julia, Larissa e Isabela, que participaram do Voice Kids, e diversos músicos da região.

Vale lembrar ainda o bazar de roupas e calçados, a barraca da Casa de Repouso Vinde a Mim, que fica no Boqueirão e outras barracas com a venda de produtos para auxilio de diversas entidades.