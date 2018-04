A Regional do Pinheirinho recebe o Mutirão da Cidadania entre os dias 05 (quinta-feira) e 07 (sábado) com diversos serviços gratuitos entre eles a emissão da Carteira de Trabalho e do RG, além de outros serviços.

O atendimento começa as 9h mas é bom chegar mais cedo para pegar a senha. Normalmente já tem gente na fila na madrugada e muita gente dorme na fila para garantir o atendimento.

Outros serviços disponíveis no Mutirão: encaminhamento para vagas de empregos, atendimento na área de Saúde e COHAB.