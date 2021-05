Foto_ Alessandro Vieira_AEN

No dia 19/5 (quarta), às 19h, o Museu Oscar Niemeyer (MON) fará uma videoconferência com a museóloga Mona Nascimento. O bate-papo, pela plataforma Zoom, faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Museus e abordará o tema do evento: “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”.

Além de museóloga, Mona também é professora, mestre em Educação e integrante da Rede de Educadores em Museus do Brasil. A partir do tema inspirador deste ano, o encontro virtual nos levará a analisar: como podemos pensar, intuir, sentir e agir, no tocante aos museus, em época de pandemia? Como podemos reimaginar, transformar e construir os museus que queremos projetar no amanhã?

Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Semana Nacional de Museus convida anualmente instituições culturais brasileiras a oferecerem programações especiais em comemoração ao Dia Internacional do Museu (celebrado em 18 de maio). Assim como no ano passado, a programação do evento será exclusivamente virtual e acontecerá em todo o Brasil, entre os dias 17 e 23 de maio de 2021.

Para participar não é necessário possuir conhecimento em arte. Basta ter interesse e inscrever-se previamente pelo link: http://bit.ly/SemanaDosMuseusMON

Sobre o MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) pertence ao Estado do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além da mais significativa coleção asiática da América Latina. No total, o acervo conta com aproximadamente 7 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina. Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo e Moinho Anaconda.

Serviço

Videoconferência com Mona Nascimento

Quarta-feira, 19/5, às 19h

Evento gratuito.

Informações: 3350-4468 ou [email protected]

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Marechal Hermes, 999 Curitiba – Paraná

www.museuoscarniemeyer.org.br

Facebook e Instagram: @museuoscarniemeyer