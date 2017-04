Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste mundo da comunicação por redes, visualizar uma mensagem e não responder é muito deselegante, em especial quando ela vem de uma pessoa conhecida.

E digo isto, não apenas em relação aos relacionamentos amorosos, onde a coisa é mais íntima e não dá mesmo para opinar, mas veja por exemplo nas relações de trabalho e em especial entre amigos, ou amigas.

Primeiro tenho de entender que as outras pessoas não estão ai com disponibilidade para atender todas as expectativas minhas e de todos os demais contas, e tenha obrigação de responder tudo no tempo que “eu” entendo o correto.

Responder de pronto a todas as mensagens é impossível e irracional. Agora, quando a gente visualiza uma mensagem e não responde a coisa começa a ficar preocupante. Pode dizer um já vou ver, depois respondo, etc, mas não responder nada, isto não. Visualizar uma mensagem de uma pessoa próxima e não respondê-la é muito, mas muito feio mesmo. Uma falta de consideração enorme e também muito deselegante.

Mas como em tudo na vida, entre nossas amizades tem sempre aquele mala que não liga o seu “desconfiometro”, ou não tem este “equipamento” instalado no cérebro, que nos persegue, enche o saco, perturba, cobra, solicita nossa atenção em momentos inapropriados com milhares de mensagens, bem, esta pessoa não merece mesmo atenção pois, antes de achar que estou sendo deselegante, tenho de considerar até mesmo outras possibilidades de reação mais grosseiras… Nesta situação, o melhor mesmo é ignorar.

Prá você que está entre estas pessoas que se ofendem quando enviam uma mensagem e a mesma não é respondida, meu conselho é direto:

• procure respirar mais fundo e refletir… ou trate de marcar uma consulta com um psiquiatra.