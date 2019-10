O UniBrasil mantém um projeto denominado Mulheres no UniBrasil: ao longo de todo ano, a cada mês é exposta uma obra de arte realizada por uma artista de grande expressão nas artes paranaenses, como forma de homenagem às mulheres que compõem o cenário cultural da cidade.

Por entender que a arte e a cultura são partes importantes e indissociáveis da boa formação universitária, o UniBrasil tem promovido a vinda de intelectuais de várias vertentes do pensamento para falar, mostrar suas obras, lançar livros.

Estimular o olhar mais atento à produção feminina é parte de um projeto mais amplo, de inclusão e equanimidade, num mundo infelizmente ainda desigual; e dentre estas, algumas unanimidades se justificam plenamente, por isso, a honra de promover a exposição de uma artista plástica reconhecida em nosso estado e no país: Carla Schwab.

A artista visual graduada pela UFPel-RS, atua como professora na Associação Cultural Solar do Rosário e em seu próprio atelier. Suas obras, de teor contemporâneo-sustentável apresentam características nótórias do universo vintage feminino e já participaram das edições da Casa Cor Paraná e de outros Estados brasileiros, salões de arte com premiações, exposições coletivas e individuais por cidades francesas, como no Carrosel Du Louvre em Paris e no Salon Internacional d’Art Contemporanian Du Carrosel Du Louvre.

A mostra acontece na segunda-feira, 30 de setembro, na Sala Leituras do Brasil e é dedicada a toda comunidade acadêmica. Os quadros são cedidos pelo Solar do Rosário, instituição voltada à arte e a cultura, parceira do UniBrasil Centro Universitário.

Serviço

Data: de 30/09 a 04/10

Horário: das 8h30 às 21h

Local: Sala Leituras do Brasil

UniBrasil Centro Universitário