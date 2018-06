Relativamente comum na sociedade moderna, as crises de enxaquecas quando não puderem ser eliminadas precisam de atenção para serem ao menos amenizadas.Relativamente comum na sociedade moderna, as crises de enxaquecas quando não puderem ser eliminadas precisam de atenção para serem ao menos amenizadas.Lembrando que existem mais de 150 tipos de cefaleias, com o destaque para a temida enxaqueca que em geral apresenta-se com dores latejantes em um lado da cabeça, durando entre quatro e 72 horas. Eventualmente causa náuseas e alguma sensibilidade a presença de luz. Pesquisas indicam que cerca de 5% da população brasileira enfrenta este mal na versão crônica, com crises que atingem até 15 dias ao mês.Com base nas dicas da neurologista Thais Villa, da Universidade Federal de São Paulo, apresentamos a seguir informações valiosas para o controle desse problema. São medidas que dão conforto ao portador:

1) Mantenha-se bem alimentado Ficar muito tempo sem se alimentar é fatal para desencadear a enxaqueca. É fundamental ter uma boa rotina alimentar buscando comer alguma coisa de três em três horas, com frutas ou mesmo lanchinhos entre as principais refeições. Também faz muita diferença o constante consumo de água durante o dia.

2) Cuidado com a quantidade de medicamentos Não corra tomar um analgésico diante da primeira dorzinha de cabeça que aparecer. Utilizando muito um remédio e acaba perdendo seu efeito. O abuso pode levar a manter crônica esta dor com prejuízo à sua saúde. O uso de medicamentos deve ser orientado por um neurologista ou outro especialista no tratamento de dores de cabeça, pois as opções de alívio não se resumem a analgésicos tradicionais e outros comprimidos.

3) Exercício sempre Não durante as crises quando o recomendado é ficar mais quietinho mesmo. No entanto uma série de trabalhos mostra que a prática regular de atividade física diminui muito o número de crises mais intensas. Principalmente exercícios que não exigem muito esforço do corpo pois o exagero sempre pode desencadear uma nova enxaqueca. Caminhadas é ótimo, assim como aulas de dança, alongamento, natação, pilates e outros exercícios sempre diante de uma avaliação médica.

4) Controlar emoções é fundamental Estresse, irritabilidade, preocupação excessiva, ansiedade, medo e solidão são gatilhos quase infalíveis para o desencadeamento de uma cefaleia. Exercícios de respiração, bem como relaxamento e meditação ajudam muito no controle desses sentimentos e do surgimento do mal. Se for preciso não se acanhe em buscar ajuda psicológica a fim de entender melhor os sentimentos e emoções que o atingem.

5) Durma o suficiente Dormir muito ou dormir pouco sempre vai repercutir negativamente no cérebro. Priorize o seu sono e estabeleça uma rotina que o valorize seu sono (muita gente precisa relaxar profundamente num sono de seis a oito horas por dia. Uma boa média. Para alguns “enxaquecosos”, uma noite mal dormida é suficiente para o aparecimento de uma crise.